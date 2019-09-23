Ветераны Петербурга осудили заявление депутата Резника о Знамени Победы

Василий Волобуев, возглавляющий Совет Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов, ответил на заявление депутата Максима Резника о необоснованном «повсеместном использовании» красного знамени.

«Красное знамя для нас свято — не только для ветеранов, но и для молодежи. Мы под этим знаменем и в других точках горячих побеждали, соблюдая и сохраняя боевые традиции, заложенные в прошлые годы. Я категорически против слов Резника. Красное знамя победы всегда с нами», — заявил Волобуев в интервью iReactor.

Напомним, 23 сентября Резник выступил на заседании комиссии по образованию, культуре и науке, заявив об «избыточности» использования красного знамени.

«Мне, как учителю истории, кажется натянутым повсеместное использование красного знамени. Например, если мы говорим о реконструкциях, которые не имеют отношения к тому историческому периоду», — заявил депутат.

В ответ депутат Законодательного собрания Евгений Никольский отметил, что красное знамя может использоваться повсеместно, в том числе и для реконструкций битв различных войн. Его поддержала парламентарий Ольга Ходунова, отметив, что Знамя Победы — государственный символ, который может использоваться в любых мероприятиях.