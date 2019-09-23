Капитан судна «Теметерон» намерен рассказать о ливийском плене на международных площадках

Капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев намерен рассказать о ливийском плене на международных площадках. Текучев три года пробыл в тюрьме Ливии и сейчас собирается рассказать о том, что с ним происходило в плену, а также добиться международного трибунала по Ливии.

В июне 2016 года экипаж «Теметерона» арестовали в Ливии, но фактически это был не арест, а пиратский захват, так как обвинения не предъявлялись, а адвокатов не предоставили. Капитан танкера подвергался пыткам, его избивали, забрали личные вещи и посадили в тюрьму.

В августе 2019 года Владимира Текучева освободили благодаря усилиям МИД РФ, представители министерства помогли с документами и визами. По словам Текучева, будучи в плену, он поддерживал контакты с представителем консульства РФ в Триполи Акрамом, который является палестинцем, но имеет гражданство РФ и знает арабский язык.

Сейчас Владимир Текучев будет заниматься международными правозащитными вопросами в Фонде защиты национальных ценностей России, сообщает ФАН.