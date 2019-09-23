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16:18   23 Сентября 2019
Россия

Российский посол прокомментировал соглашение о модернизации ВС Абхазии

Российский посол прокомментировал соглашение о модернизации ВС Абхазии

Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что укреплению боеспособности абхазской армии будет способствовать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости. 

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию ВС Абхазии. Это соглашение позволит оснастить армию Абхазии современным вооружением.

Посол РФ в Абхазии заявил, что соглашение оценивает с хорошей стороны. 

«Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации абхазской армии и укреплению её боеготовности», — передает агентство слова посла. 

Он также подчеркнул, что секторальное соглашение — это результат договора между Россией и Абхазией о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #абхазия #общество

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