Российский посол прокомментировал соглашение о модернизации ВС Абхазии

Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что укреплению боеспособности абхазской армии будет способствовать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию ВС Абхазии. Это соглашение позволит оснастить армию Абхазии современным вооружением.

Посол РФ в Абхазии заявил, что соглашение оценивает с хорошей стороны.

«Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации абхазской армии и укреплению её боеготовности», — передает агентство слова посла.

Он также подчеркнул, что секторальное соглашение — это результат договора между Россией и Абхазией о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.