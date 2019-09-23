Москва и Рига намерены подписать новую программу сотрудничества

Москва и Рига собираются подписать новую программу сотрудничества между городами. Об этом заявил министр правительства Москвы Сергей Черемин, пишет РИА Новости.

За последнее десятилетие власти двух столиц реализовали две программы сотрудничества: на 2012-2014 и 2015-2017 годы.

«Программа, которая была у Москвы и Риги и определяла направления сотрудничества, я считаю, выполнена. Мы планируем подписать новую программу сотрудничества с более актуальными стратегическими задачами», — сказал Черемин.

Он отметил, что Москва и Рига могут сотрудничать по широкому спектру вопросов: экология, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, образование, медицина, технологии. Также министр высоко оценил диалог городов по теме культурных обменов.