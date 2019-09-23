Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Украинский президент Владимир Зеленский предложил новый способ борьбы с коррупцией. Он рассказал о нем в видеообращении, опубликованном в Facebook 23 сентября.

«Дорогие украинцы! Я часто звал вас принять участие в каком-нибудь челлендже или флешмобе. Сейчас настало время для наимасштабнейшего», — начал он.

Для участия не надо снимать видео или ставить хештеги, нужно лишь быть гражданином Украины. Глава пообещал, что власть будет работать честно, однако ей необходим от населения «шаг на встречу».

«Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого — от олигарха до водителя такси. Мы не сможем победить коррупцию, пока вы будете закрывать на нее глаза, став при этом соучастником «распила» государственных денег», — сказал лидер Украины.

Он призвал граждан не молчать при столкновении с коррупционными схемами, а звонить по единому телефону Национального антикоррупционного бюро Украины и сообщать о попытках «нагнуть государство».

«А правоохранительные органы будут реагировать и наказывать», — добавил Зеленский.

Президент сыграл на стремлении украинцев жить «как в Европе» и перечислил необходимые шаги для смены менталитета населения. Также он добавил, что начал с себя, подписав закон об импичменте.