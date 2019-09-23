Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Содержанки» американских фондов Яшин и Милов не брезгуют попрошайничать у россиян

«Содержанки» американских фондов Яшин и Милов не брезгуют попрошайничать у россиян

 Москва и Рига намерены подписать новую программу сотрудничества

Москва и Рига намерены подписать новую программу сотрудничества
Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

 Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений

Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений
Капитан судна «Теметерон» намерен рассказать о ливийском плене на международных площадках

Капитан судна «Теметерон» намерен рассказать о ливийском плене на международных площадках

 Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии

Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии
«Содержанки» американских фондов Яшин и Милов не брезгуют попрошайничать у россиян

«Содержанки» американских фондов Яшин и Милов не брезгуют попрошайничать у россиян

 Москва и Рига намерены подписать новую программу сотрудничества

Москва и Рига намерены подписать новую программу сотрудничества
Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

Зеленский уверен, что флешмоб спасет Украину от коррупции

 Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений

Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений
Капитан судна «Теметерон» намерен рассказать о ливийском плене на международных площадках

Капитан судна «Теметерон» намерен рассказать о ливийском плене на международных площадках

 Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии

Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии
15:42   23 Сентября 2019
Россия

Володин пригласил в Россию депутатов из Афганистана

Володин пригласил в Россию депутатов из Афганистана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил в Россию депутатов из Афганистана. С таким обращением он выступил к председателю Народной палаты Национального собрания Афганистана Миру Рахману Рахмани. 

Встреча Володина и Рахмани состоялась в столице Казахстана Нур-Султане в рамках четвертого Совещания спикеров парламентов евразийских стран.

По словам Володина, он приглашает депутатов Афганистана запланировать и совершить официальную поездку в РФ. По мнению спикера Госдумы, это стало бы отличным началом для взаимодействия вновь избранного парламента Афганистана с российскими коллегами. Володин заявил также, что Россия и Афганистан долгое время трудились над выстраиванием двусторонних отношений, сейчас это нужно закреплять. Рахмани заявил, что приглашение принимает.

О визите Вячеслава Володина в Нур-Султан стало известно на минувшей неделе. В столице Казахстана в понедельник, 23 сентября, он встретился с Нурсултаном Назарбаевым и передал ему приветственные слова от российского лидера Владимира Путина. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #володин #политика #афганистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...