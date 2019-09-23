Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил в Россию депутатов из Афганистана. С таким обращением он выступил к председателю Народной палаты Национального собрания Афганистана Миру Рахману Рахмани.

Встреча Володина и Рахмани состоялась в столице Казахстана Нур-Султане в рамках четвертого Совещания спикеров парламентов евразийских стран.

По словам Володина, он приглашает депутатов Афганистана запланировать и совершить официальную поездку в РФ. По мнению спикера Госдумы, это стало бы отличным началом для взаимодействия вновь избранного парламента Афганистана с российскими коллегами. Володин заявил также, что Россия и Афганистан долгое время трудились над выстраиванием двусторонних отношений, сейчас это нужно закреплять. Рахмани заявил, что приглашение принимает.

О визите Вячеслава Володина в Нур-Султан стало известно на минувшей неделе. В столице Казахстана в понедельник, 23 сентября, он встретился с Нурсултаном Назарбаевым и передал ему приветственные слова от российского лидера Владимира Путина.