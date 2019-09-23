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15:44   23 Сентября 2019
Россия

Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону

Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал спор председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по поводу трат на оборону. Свое мнение журналист написал у себя в Telegram-канале 23-го сентября, в понедельник. 

Ранее Шойгу спросили об отношении к тезису Кудрина, который назвал оборонные расходы «неподъемным бременем» для экономики России. В свою очередь, министр заявил, что российским экономистам следует подумать, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов. Позже председатель Счетной палаты заявил, что что президент «уже привел расходы на оборону к разумной величине» и, следовательно, дальнейшее снижение трат не требуется.

Соловьев задал вопрос, начнет ли российская экономика развиваться после снятия «неподъемного бремени». 

«И каковы критерии эффективности в оборонке? С кем и чем собирается Кудрин сравнивать? А главное, когда будет рост экономики и уровня доходов граждан?» — написал ведущий в Telegram-канале.

Однако телеведущий отметил, что такие вопросы находятся за пределами компетенции Счетной палаты. 

«Советы? Рекомендации? Может быть, ВПК не обуза, а локомотив экономического развития?» – заключил он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #соловьев

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