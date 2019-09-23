Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал спор председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по поводу трат на оборону. Свое мнение журналист написал у себя в Telegram-канале 23-го сентября, в понедельник.
Ранее Шойгу спросили об отношении к тезису Кудрина, который назвал оборонные расходы «неподъемным бременем» для экономики России. В свою очередь, министр заявил, что российским экономистам следует подумать, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов. Позже председатель Счетной палаты заявил, что что президент «уже привел расходы на оборону к разумной величине» и, следовательно, дальнейшее снижение трат не требуется.
Соловьев задал вопрос, начнет ли российская экономика развиваться после снятия «неподъемного бремени».
«И каковы критерии эффективности в оборонке? С кем и чем собирается Кудрин сравнивать? А главное, когда будет рост экономики и уровня доходов граждан?» — написал ведущий в Telegram-канале.
Однако телеведущий отметил, что такие вопросы находятся за пределами компетенции Счетной палаты.
«Советы? Рекомендации? Может быть, ВПК не обуза, а локомотив экономического развития?» – заключил он.