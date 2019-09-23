Замглавы МИД и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку визита Путина

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Раид Кримли обсудили подготовку визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Эр-Рияд, а также ситуацию в Персидском заливе.

Об этом сообщили в МИД России в понедельник, 23 сентября. Визит главы государства в Саудовскую Аравию запланирован на октябрь. Стороны обсудили, в том числе, график контактов по линии различных министерств и ведомств.

Отмечается, что дипломаты обсудили ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на акцентом на ситуацию Йемене и зоне Персидского залива.