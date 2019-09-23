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15:28   23 Сентября 2019
Россия

Замглавы МИД и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку визита Путина

Замглавы МИД и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку визита Путина

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Раид Кримли обсудили подготовку визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Эр-Рияд, а также ситуацию в Персидском заливе.

Об этом сообщили в МИД России в понедельник, 23 сентября. Визит главы государства в Саудовскую Аравию запланирован на октябрь. Стороны обсудили, в том числе, график  контактов по линии различных министерств и ведомств.

Отмечается, что дипломаты обсудили ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на акцентом на ситуацию Йемене и зоне Персидского залива.

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Автор: Арсений Аскольский
#саудовская аравия

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