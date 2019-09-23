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 Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии

Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии
15:28   23 Сентября 2019
Весь мир

Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии

Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии

Взрыв прогремел в одном из супермаркетов в австрийской федеральной земле Тироль. По предварительным данным, взорвался газ. В результате ЧП пострадали девять человек, пишет газета Kurier.

Инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, в общине Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва начался пожар. По словам бургомистра общины, в результате обрушился дом.

«Выглядит катастрофически», — отметил он.

Спасатели сообщили о девяти пострадавших. Еще один человек находится в горящем здании.

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #чп #полиция #австрия

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