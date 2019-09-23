Девять человек пострадали в результате взрыва газа в супермаркете в Австрии

Взрыв прогремел в одном из супермаркетов в австрийской федеральной земле Тироль. По предварительным данным, взорвался газ. В результате ЧП пострадали девять человек, пишет газета Kurier.

Инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, в общине Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва начался пожар. По словам бургомистра общины, в результате обрушился дом.

«Выглядит катастрофически», — отметил он.

Спасатели сообщили о девяти пострадавших. Еще один человек находится в горящем здании.