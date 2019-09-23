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15:28   23 Сентября 2019
Россия

Пассажирам РЖД расскажут о корректировках расписания поезда через смс

Пассажирам РЖД расскажут о корректировках расписания поезда через смс

«Российские железные дороги» ввели новую бесплатную услугу — информирование пассажиров об изменении графика поезда через смс-оповещение. Об этом рассказали в пресс-службе компании 23 сентября.

Чтобы воспользоваться ей, клиенту необходимо оставить свой номер телефона при оформлении билета в мобильном приложении, на кассе или на сайте. Также важно дать согласие на обработку данных. Кроме этого, введенные в приложении данные будут автоматически использоваться в будущих заказах.

«На него [номер] будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет», — указали в публикации.

В пресс-службе уточнили, что задержки возможны в случае форс-мажоров.

«Услуга бесплатных смс-уведомлений на мобильные телефоны позволит оптимизировать информирование пассажиров, сделав его более адресным. Информация о номерах телефонов не используется для маркетинговых и рекламных рассылок», — заверили в компании.

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Автор: Анна Манц
#ржд #смс #график

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