«Содержанки» американских фондов Яшин и Милов не брезгуют попрошайничать у россиян

Представители московской «либеральной оппозиции» Илья Яшин и Владимир Милов, связанные с «Фондом борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, тесно сотрудничают с дипломатами из США и американскими фондами, получая у них финансирование. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщал телеканал НТВ, после 2012 года и провала «белоленточных протестов», Яшин не потерял связей с высокопоставленными кураторами из США. В частности, с бывшим послом США Майклом Макфолом российская «оппозиция» до сих пор сотрудничает, несмотря на выданный дипломату запрет въезда в РФ.

«Макфол считает себя главным специалистом по России. Он принимает всех возможных эмиссаров из-за границы, из РФ в частности. Способствует тому, чтобы они получали гранты. Соответственно, это работа подрывная, направленная на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в России», — рассказал в интервью НТВ политолог Олег Матвейчев.

Во время уличных протестов в 2011 и 2012 году, Яшин просил финансирования у посольства США в Москве, следуя указаниям американского дипломата. Макфол даже приглашал Яшина на слушания в Конгрессе США в 2016 году: там «оппозиционер» читает свои «аналитические доклады», с помощью которых американские и европейские структуры оценивают ситуацию в РФ.

С начала «нулевых» Яшин выискивает финансовые средства из иностранных источников. Он общается с представителями американских федеральных политических госорганов и НКО: в 2005 году USAID профинансировали работу организованного Яшиным движения «Оборона», также «оппозиционер» сотрудничает с NDI и IRI, контролируемыми структурами Маккейна.

Экономический советник блогера Алексея Навального Владимир Милов также был замечен в связях с американскими НКО Gen Next Foundation. Ранее в одном из московских ресторанов он встретился с представителем республиканской партии США — политтехнологом, ранее работавшим на выборах различного уровня в Штатах. На встрече с сотрудником «ФБК» Миловым присутствовал и генеральный директор американского фонда Майкл Дэвидсон. Характерно, что и Яшин, и Милов с «ФБК» просили деньги у россиян, несмотря на финансирование от западных фондов.