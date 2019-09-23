В Россельхознадзоре назвали глазированные сырки опасным продуктом

Глазированные сырки входят в число самых опасных продуктов по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот — вредных примесей, которые формируются при высокотемпературной обработке растительных масел. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает корреспондент «Политики Сегодня».

По его словам, зачастую сырки производят из сырья с низкокачественным пальмовым маслом. Именно оно содержит глицидиловые эфиры в максимальной концентрации, которые вызывают онкологические заболевания и мутации ДНК.

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что существующие законы не решают сегодня проблему продуктов с содержанием пальмового масла.

«Российский правовой механизм не защищает от канцерогенного пальмового масла. А это вопрос жизни и смерти нации. Онкология — вторая причина смертности в стране, это куда больше, чем в европейских странах. Мы, депутаты, обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку по ввозу пальмового масла. Но Роспотребнадзор посчитал что нет оснований для проверки», — рассказал депутат.

Федоров привел в пример соседнюю Белоруссию, где введены временные санитарные меры в отношении пальмового масла. Парламентария поддержал в этом координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

«Исследование показывает, что не каждое молочное и мясное предприятие обеспечено соответствующим сырьём. Если бы псевдотворог продавался по цене 50 рублей, никто бы и слова не сказал. Но у нас всё смешано. Поддерживаю предложение вводить временные санитарные меры», — сказал Бражко.

Напомним, в мае 2019 года Роскачество опубликовало итоги проверок глазированных сырков 29 производителей. Ни один из них не смог получить «Знак качества»: восемь видов сырков содержали заменитель молочного жира, в двух образцах обнаружили консерванты, в 15 видах было превышение по содержанию дрожжей, в трех образцах нашли плесень и еще в трех — кишечную палочку.