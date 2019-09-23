Володин передал Назарбаеву слова приветствия от Путина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в преддверии четвертого Совещания председателей парламентов стран Евразии, встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и передал ему слова приветствия и добрые пожелания от российского лидера Владимира Путина.

«Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми», - сказал Володин экс-президенту Казахстана.

При этом он добавил, что в 2019 предстоящему Совещанию спикеров евразийских государств, которое пройдет во вторник в Нур-Султане, внимание уделили гораздо больше стран, чем в прошлом году. В текущем году в мероприятии участие примут председатели парламентов примерно 60 стран, включая 41 спикера и 11 вице-спикеров.

Назарбаев в ответ заявил, что российско-казахские взаимоотношения могут стать для других примером, какими должны быть отношения между соседними государствами в сфере политического, культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества.