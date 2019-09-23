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14:59   23 Сентября 2019
Россия

Вызовом для всего человечества является распространение онкологии, заявил Путин

Вызовом для всего человечества является распространение онкологии, заявил Путин

Вызовом для всего человечества является распространение онкологических болезней, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, для борьбы с онкологией международному сообществу нужно скооперироваться, об этом он сообщил на Международном форуме онкологии и радиологии. 

По словам Путина, приоритетом политики государства является выстраивание передовой помощи больным онкологическими заболеваниями. Российский лидер также заявил, что тяжелые и опасные злокачественные новообразования являются вызовом всему человечеству. По мнению президента РФ, в первую очередь для пациентов важна своевременная и правильная постановка диагноза и профилактика онкологических заболеваний, а уже после этого — эффективное лечение больных.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта для партнерства со странами, которые могут предложить сотрудничество в сфере борьбы с онкологией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #здравоохранение #онкология

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