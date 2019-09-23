Вызовом для всего человечества является распространение онкологии, заявил Путин

Вызовом для всего человечества является распространение онкологических болезней, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, для борьбы с онкологией международному сообществу нужно скооперироваться, об этом он сообщил на Международном форуме онкологии и радиологии.

По словам Путина, приоритетом политики государства является выстраивание передовой помощи больным онкологическими заболеваниями. Российский лидер также заявил, что тяжелые и опасные злокачественные новообразования являются вызовом всему человечеству. По мнению президента РФ, в первую очередь для пациентов важна своевременная и правильная постановка диагноза и профилактика онкологических заболеваний, а уже после этого — эффективное лечение больных.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта для партнерства со странами, которые могут предложить сотрудничество в сфере борьбы с онкологией.