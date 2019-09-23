Командир севшего в поле А321 не переедет в подаренную квартиру

Семья командира аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье Airbus А321 Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную главой Свердловской области квартиру. Об этом пишет издание URA.RU в понедельник, 23 сентября.

Юсупов поблагодарил за подарок, но отметил, что переезд пока не планируется. По данным издания, пилот вместе с семьей еще не решили, что делать с подаренным жильем.

Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в в микрорайоне Краснолесье. В квартирах есть мебель и бытовая техника.

Чудо в кукурузном поле», как его прозвали в соцсетях и СМИ, произошло 15 августа. Airbus А321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский, на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, после чего двигатели частично отказали. Пилоты смогли посадить самолет в кукурузном поле. Жертв нет, пожара удалось избежать.

Самолет сажали командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Российский лидер Владимир Путин 16 августа присвоил им звания Героев России.