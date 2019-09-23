Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что РФ и Казахстан показывают пример того, какие должны быть отношения между странами-соседями. Об этом рассказал на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в понедельник, 23 сентября.

По словам Назарбаева, Москва и Нур-Султан — пример соседских отношений с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В свою очередь,Володин отметил большой вклад первого президента Казахстана в дружбу между государствами.

Он передал Назарбаеву «теплые приветствия и добрые пожелания» от российского лидера Владимира Путина.

Встреча состоялась перед преддверии IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.