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 Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений

Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений
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14:59   23 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений

Назарбаев считает, что РФ и Казахстан показывают пример соседских отношений

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что РФ и Казахстан показывают пример того, какие должны быть отношения между странами-соседями. Об этом рассказал на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в понедельник, 23 сентября.

По словам Назарбаева, Москва и Нур-Султан — пример соседских отношений с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В свою очередь,Володин отметил большой вклад первого президента Казахстана в дружбу между государствами.

Он передал Назарбаеву «теплые приветствия и добрые пожелания» от российского лидера Владимира Путина.

Встреча состоялась перед преддверии IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #назарбаев #казахстан

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