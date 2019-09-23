Число противников вступления Молдавии в НАТО уменьшилось

Почти 46 процентов молдован выступили против членствования республики в Североатлантическом альянсе, показал опрос. В то же время, результаты майского мероприятия демонстрировали большее количество противников — 54,8 процента.

Вместе с тем, увеличилось число жителей, которые выступили за идею — 23,1 процент против 22,1 в мае. 13,6 процентов не могут определиться, в мае число таких составляло менее десятой доли. Еще 13,2 процента — против 9,2 ранее — отказались проявлять свою позицию, а оставшиеся просто не знают, что из себя представляет НАТО.

Исследование проводила Ассоциация социологов и демографов с 11 по 20 сентября. Респондентам задавали вопрос «Как бы вы проголосовали, если в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО?». В опросе поучаствовали 1,189 тысяч человек из 88 населенных пунктов. Погрешность составила три процента.

Напомним, что по Конституции страна обладает нейтральным статусом. При этом, Молдавия сотрудничает с военно-политическим блоком по индивидуальному плану партнерства с 1994 года. В Кишиневе открыт информационный центр НАТО и его бюро по связям.

Вместе с тем, молдавский президент Игорь Додон неоднократно выступал против сотрудничества с альянсом. Он настаивает на признании нейтралитета страны на международном уровне.