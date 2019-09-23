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15:25   23 Сентября 2019
Россия

Резник выступил против символа победы над фашистами — красного Знамени

Резник выступил против символа победы над фашистами — красного Знамени

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник выступил против использования Знамени Победы. Он оказался единственным депутатом, выступившим с такой инициативой. Об этом 23 сентября сообщают «Невские новости»

По информации издания, в ходе заседания комиссии по образованию, культуре и науке депутат Заксобрания Максим Резник заявил, что красное знамя - символ Великой победы СССР над фашисткой Германией — используется с «избытком». 

«Мне, как учителю истории, кажется натянутым повсеместное использование красного знамени. Например, если мы говорим о реконструкциях, которые не имеют отношения к тому историческому периоду», — сказал он. 

Однако он попытался смягчить попытку выделиться и заявил, что все-таки не видит большой проблемы в использовании знамени. Позже с Резником начал спорить депутат Заксобрания Евгений Никольский. Он заявил, что знамя можно использовать везде, в том числе делать с ним смешанные реконструкции битв разных войн. Его поддержала Ольга Ходунова.

Все присутствующие проголосовали за использование Знамени Победи везде. 

Ранее Максим Резник был замечен за курением, вероятно, марихуаны. «Невские новости» в мае сообщали, что в редакцию поступило сообщение от человека, представившегося соседом депутата. Он прислал видео, где Резник курит, вероятно, марихуану, стоя на общедомовом балконе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #резник

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