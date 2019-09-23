Россия в сентябре снизит добычу в рамках квоты ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в сентябре снизила добычу нефти таким образом, чтобы выполнить свою квоту в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи.

Согласно данному документу, Россия должна была снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Данные на середину сентября гласят, что Москве удалось сократить добычу лишь на 150 тысяч баррелей в сутки.

Всего страны ОПЕК+ стремятся снизить производство нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 812 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тысяч баррелей — на страны «не ОПЕК».

Ранее стало известно, что по итогам последнего месяца лета страны ОПЕК+ на 140 процентов выполнили соглашение о сокращении добычи. Вместо необходимых 1,2 миллиона баррелей в сутки с удалось сократить более, чем на 1,6 миллиона баррелей.