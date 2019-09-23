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14:48   23 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Инаугурация президента Абхазии запланирована в Сухуме на 9 октября

Инаугурация президента Абхазии запланирована в Сухуме на 9 октября

Избранный на второй срок президентствования Рауль Хаджимба вступит в должность главы Абхазии 9 октября: церемония состоится в Сухуме.

«Инаугурация состоится 9 октября в Сухуме», — сообщили в администрации президента Абхазии РИА Новостям.

Напомним, 8 сентября прошел второй тур выборов президента Абхазии, в нем с результатом в 47,39% голосов победил действующий президент Республики Хаджимба, но оппозиция настаивает на повторных выборах и заявляет, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов для избрания президентом.

Ранее Верховный суд Абхазии 20 сентября не удовлетворил иск проигравшего президентские выборы кандидата от оппозиции Алхаса Квицинии, требующего признать итоги второго тура выборов недействительными. Адвокаты Квицинии намерены обжаловать постановление суда.

Инаугурация президента Абхазии запланирована в Сухуме на 9 октября

В понедельник, 23 сентября, российский президент Владимир Путин дал указ подписать соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Согласно документу, МИД РФ и Минобороны проведут переговоры с абхазскими ведомствами.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #абхазия #хаджимба #новости #общество

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