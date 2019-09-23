Медведев принял Парижское соглашение по климату

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами 23 сентября.

Напомним, что соглашение стало первым глобальным документом в своем роде. Его приняли в 2015 году, а участниками стали уже 194 страны, в числе которых Россия. В нем прописан мировой план действий до сдерживанию глобального потепления.

Так, участники соглашения обязуются удерживать прирост температуры ниже двух градусов по цельсию, прилагать усилия для ограничения ее роста до полутора градусов, повышать адаптивность к неблагоприятному климату, понижать уровень выбросов парниковых газов и финансировать направления по сохранению климата.

Кроме этого, договор предполагает переход к «зеленой» модели экономического развития. То есть участникам необходимо постепенно отказываться от традиционных способов добычи, переработки и использования ресурсов, прежде всего, углеводородов.