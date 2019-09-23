Силач из Бурятии Рафаэль Кулиев установил мировой рекорд
Силач из Бурятии Рафаэль Кулиев установил мировой рекорд, сумев подтянуться 46 раз за полминуты, причем делая это только одной левой рукой. Мировой рекорд зафиксировали в минувшую субботу, 21 сентября, в Улан-Удэ.
Международная организация рекордов зафиксировала достижение спортсмена и подтвердила установление рекорда мирового масштаба. При этом Рафаэль Кулиев говорит, что это не первый его серьезный спортивный результат. Ранее он поставил пять рекордов России и два мировых рекорда, передает «Царьград ТВ».
В мае 2019 года приморский силач установил новый рекорд, протащив самосвал весом почти 19 тонн.