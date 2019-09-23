Силач из Бурятии Рафаэль Кулиев установил мировой рекорд, сумев подтянуться 46 раз за полминуты, причем делая это только одной левой рукой. Мировой рекорд зафиксировали в минувшую субботу, 21 сентября, в Улан-Удэ.

Международная организация рекордов зафиксировала достижение спортсмена и подтвердила установление рекорда мирового масштаба. При этом Рафаэль Кулиев говорит, что это не первый его серьезный спортивный результат. Ранее он поставил пять рекордов России и два мировых рекорда, передает «Царьград ТВ».

В мае 2019 года приморский силач установил новый рекорд, протащив самосвал весом почти 19 тонн.