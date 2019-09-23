Мадуро высоко оценил уровень военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы
Уровень российско-венесуэльских отношений в сфере военно-технического сотрудничества является чрезвычайно высоким.
Об этом в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро:
«В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой в различных сферах. Во-первых, в сфере военно-технического сотрудничества. Наши отношения в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне», - подчеркнул венесуэльский лидер.
Также говоря о ситуации в области энергетики, Мадуро добавил, что между нефтяными и газовыми компаниями России и Венесуэлы установились «отличные отношения», а также процветает сотрудничество в торговой сфере.
Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва намерена продолжать укреплять потенциал ВС Венесуэлы. В то же время, директор ФСВТС Дмитрий Шувалов сообщил, что российская сторона исправно выполняет взятые на себя обязательства по ремонту военной техники в венесуэльской армии.