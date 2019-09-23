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14:43   23 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро высоко оценил уровень военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы

Мадуро высоко оценил уровень военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы

Уровень российско-венесуэльских отношений в сфере военно-технического сотрудничества является чрезвычайно высоким.

Об этом в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро:

«В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой в различных сферах. Во-первых, в сфере военно-технического сотрудничества. Наши отношения в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне», - подчеркнул венесуэльский лидер.

Также говоря о ситуации в области энергетики, Мадуро добавил, что между нефтяными и газовыми компаниями России и Венесуэлы установились «отличные отношения», а также процветает сотрудничество в торговой сфере.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва намерена продолжать укреплять потенциал ВС Венесуэлы. В то же время, директор ФСВТС Дмитрий Шувалов сообщил, что российская сторона исправно выполняет взятые на себя обязательства по ремонту военной техники в венесуэльской армии.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #сотрудничество #весь мир #венесуэла #мадуро

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