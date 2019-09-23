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 Мадуро сообщил, что выборы в парламент Венесуэлы пройдут в следующем году

Мадуро сообщил, что выборы в парламент Венесуэлы пройдут в следующем году
14:27   23 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро сообщил, что выборы в парламент Венесуэлы пройдут в следующем году

Мадуро сообщил, что выборы в парламент Венесуэлы пройдут в следующем году

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выборы в Национальную ассамблею страны пройдут в 2020 году. Президент республики уверен, что его Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) одержит на них победу и вернет себе большинство в парламенте. 

Мадуро не смог назвать более точную дату, однако пообещал, что выборы состоятся в соответствии с конституционными сроками.

«Я точно не могу сказать месяц, подождем созыва, создания национального совета для диалога, и этот национальный совет для диалога, несомненно, будет иметь большое влияние в вопросах установления этих сроков», — сказал он. 

Президент Венесуэлы подтвердил, что его партия будет участвовать. По его словам, большинство жителей республики готовы поддержать ЕСПВ. Мадуро также напомнил, что за 20 лет после революции в Боливарианской республике выборы разного уровня прошли 25 раз.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #политика #венесуэла #мадуро

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