Мадуро сообщил, что выборы в парламент Венесуэлы пройдут в следующем году

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выборы в Национальную ассамблею страны пройдут в 2020 году. Президент республики уверен, что его Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) одержит на них победу и вернет себе большинство в парламенте.

Мадуро не смог назвать более точную дату, однако пообещал, что выборы состоятся в соответствии с конституционными сроками.

«Я точно не могу сказать месяц, подождем созыва, создания национального совета для диалога, и этот национальный совет для диалога, несомненно, будет иметь большое влияние в вопросах установления этих сроков», — сказал он.

Президент Венесуэлы подтвердил, что его партия будет участвовать. По его словам, большинство жителей республики готовы поддержать ЕСПВ. Мадуро также напомнил, что за 20 лет после революции в Боливарианской республике выборы разного уровня прошли 25 раз.