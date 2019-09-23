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14:22   23 Сентября 2019
Весь мир

Армия Хафтара убила 90 военнослужащих ПНС в Ливии

Армия Хафтара убила 90 военнослужащих ПНС в Ливии

Ливийская национальная армия, которой руководит Халиф Хафтар, за последние два дня ликвидировала 90 военнослужащих Правительства национального согласия и ранила еще 150 армейцев. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на Xinhua.

Как указал бригадный генерал ЛНА Халеда аль-Махджуба, в ходе атаки были уничтожены несколько лидеров столичных формирований. Более того, по его словам, в составе ПНС есть группы спецназа Турции. Удары были направлены на склады оружия и боеприпасов.

Политический кризис в республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН. Обе структуры не зависят друг от друга.

4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу республики Триполи. Он указал, что шаг стал ответом на призыв населения защитить город от боевиков. В результате ответной операции «Вулкан гнева», по данным ВОЗ, погибли свыше тысячи людей, еще пять с половиной получили ранения.

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Автор: Анна Манц
#ливия #хафтар #лна #пнс

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