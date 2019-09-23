Гарантии по амнистии капитала бизнесу должны выполняться, заявил Песков
Гарантии, данные по амнистии капитала для бизнеса должны быть выполнены, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что не знает деталей дела главы компании «Усть-Луга» по амнистии капитала и этот вопрос не относится к компетенции Кремля.
«Бизнес, безусловно, может доверять словам президента. Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», — сказал пресс-секретарь главы РФ в ответ на вопрос журналистов о том, столкнутся ли участники амнистии капиталов с административным или уголовным преследованием.
Ранее «Ведомости» сообщали, что в уголовном деле против владельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита правоохранительные органы использовали декларацию, поданную им в рамках президентского указа об амнистии капитала. По данным газеты, в суде заявили, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использование таких деклараций.
«Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы видели газетные публикации, но не зная деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать, поэтому я тут воздержусь от каких-то комментариев, просто не имею возможности это комментировать», — заявил Песков.
Напомним, 30 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов: ее третий этап начался 1 июня и закончится 29 февраля 2020 года. Первые два этапа прошли летом 2015-2016 года и с марта прошлого года по конец февраля нынешнего.
Суть амнистии заключается в том, что физические лица могут предоставить в Федеральную налоговую службу специальную декларацию, содержащую сведения об иностранных компаниях за пределами РФ, при этом декларант освобождался от налоговой, административной и уголовной ответственности.