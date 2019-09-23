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14:08   23 Сентября 2019
Весь мир

Власти ЦАР считают ПНС единственным законным правительством в Ливии

Власти ЦАР считают ПНС единственным законным правительством в Ливии

Власти ЦАР считают Правительство национального согласия единственным законным правительством Ливии. Об этом заявил президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

По его словам, ПНС — это единственное законное ливийское правительство и по-другому не может быть. По мнению президента Центральноафриканской Республики, ЦАР планирует активно развивать сотрудничество с властями Ливии и заниматься укреплением двусторонних отношений. Также Туадера заявил, что ЦАР будет продолжать защиту ливийских инвестиций в страну. 

Россия выступает посредником в переговорном процессе между правительством ЦАР и лидерами вооруженных группировок в рамках Хартумского соглашения, дающего гражданам Центральноафриканской Республики надежду на стабильность в государстве. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #африка #весь мир #цар

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