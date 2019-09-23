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14:05   23 Сентября 2019
Россия

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на вторник

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на вторник

Сильные заморозки, которые ожидаются в столичном регионе в ночь с понедельника на вторник, стали причиной того, что Росгидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что из-за сильного ветра с вечера понедельник до вечера вторника в Москве вводится «желтый» уровень опасности, однако затем информация на прогностической карте была изменена.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что «оранжевый» уровень опасности будет действовать с 00.00 вторника 24 сентября до 7 .00 того же дня.

В понедельник 23 сентября в течение дня в столице ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Воздух в Москве прогреется до 9 градусов тепла.

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Автор: Александр Люблинский
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