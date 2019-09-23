Помощник Зеленского считает его встречу с Путиным важной

Двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского важна, заявил помощник украинского главы Андрей Ермак в интервью «Левому берегу» 23 сентября.

«Эта встреча [в нормандском формате] должна состояться, потому что должна состояться личная встреча президента Зеленского и президента Путина», — добавил он.

Помощник также указал, что мероприятие должно пройти только после визита Зеленского в Нью-Йорк. По его словам, за это выступил не только сам глава Украины, но и его коллеги из Германии и Франции. Российская сторона же не подтвердила дату.

Стоит отметить, что в Киеве не раз поднимали этот вопрос. Так, киевский представитель в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма выражал уверенность, что Путин и Зеленский смогут пообщаться в формате один на один на саммите «нормандской четверки».