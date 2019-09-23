Минобороны намерено улучшить программу боевой подготовки офицеров

Минобороны намерено улучшить тестовую программу дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше. Сейчас программа стартовала в Вооруженных силах РФ. Об этом 23 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Подготовка офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации реализуется на нескольких военных полигонах с выполнением специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях, в четырех различных «стихиях» — на суше, в воде, в огне и в воздухе», — сказано в сообщении.

По информации СМИ, отбор на участие в программе смогли пройти только 30 военных из 4500 офицеров. Их объединили в группу спецназначения. Военнослужащим предстоят тренировки по ведению боя с превосходящими силами врага, спасению пассажиров и экипажей воздушных судов. Кроме этого, они будут отрабатывать действия в горах, пещерах, а также освобождать заложников. Также участникам группы предстоит десантироваться с вертолетов без парашютов.

После окончания эксперимента Минобороны подготовит соответствующие рекомендации для воинских частей и формирований по поводу внедрения комплекса спецмероприятий в программу по боевой подготовке.