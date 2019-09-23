Минобороны Абхазии рассказало о соглашении РФ о модернизации ВС

Глава пресс-службы абхазского Министерства обороны Роланд Джоджуа сообщил в понедельник, что заключенное с Россией соглашение о финансировании модернизации Вооруженных сил республики позволит оснастить армию Абхазии современным оружием.

Слова Джоджуа в понедельник приводит РИА Новости. По словам представителя абхазского оборонного ведомства, соглашение с Россией, в первую очередь подразумевает финансирование расходов на модернизацию армии, в том числе на поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-техническое обеспечение и денежное довольствие, а также на другие социальные выплаты.

«И что немаловажно – это оснащение вооруженных сил Республики Абхазия современными видами вооружения», - добавил он.

Напомним: министры обороны России и Абхазии Сергей Шойгу и Мераб Кишмария в августе текущего года подписали проект двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве и модернизации абхазских Вооруженных сил. В понедельник 23 сентября президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией модернизации ВС Абхазии.