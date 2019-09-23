Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал будущее отношений России и Украины. По его словам, будущие отношения можно рассматривать с очень сдержанным оптимизмом.

По мнению Сергея Нарышкина, очень многое зависит от решений новых властей Киева. Он также отметил, что есть первые признаки улучшения отношений между Москвой и Киевом, но на многое могут повлиять решительные действия властей Украины о преодолении сопротивления так называемой партии войны. Нарышкин заявил, что Москва понимает, что Киеву тяжело решиться на такие действия.

«Такой сдержанный оптимизм может иметь место. Но очень и очень сдержанный», — резюмировал Сергей Нарышкин.

Кроме того, в ходе совещания глав разведок стран СНГ директор СВР отметил, что политические партнеры Киева на другом берегу Атлантики также играют не последнюю роль в улучшении отношений с Россией. Ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.