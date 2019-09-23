Путин поручил избавиться от бюрократических барьеров при финансировании нацпроектов

Глава государства Владимир Путин заявил, что кабинету министров следует сконцентрироваться на разбюрокрачивании процесса принятия решений, чтобы обеспечить ритмичность финансирования. Речь об этом зашла на встрече с главой кабмина Дмитрием Медведевым.

По словам президента, в этом году не получилось бесперебойно и равными долями по кварталам финансировать принятые решения. Связано это с рядом объективных обстоятельств. Однако для реализации нацпроектов это следует изменить.

«Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования», — сказал Путин.

Премьер пообещал так и поступить.