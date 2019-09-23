Бабье лето навестит Россию в октябре

Синоптики обещают россиянам бабье лето, но только в середине осени. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360».

Однако специалист предупредил, что такую оценку дают предварительные расчеты. Точное наступление тепла Гидрометцентр сможет предсказать лишь за два-три дня.

«По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов», — отметил научрук.

В сентябре же, а точнее на его последней неделе, ожидается много солнечных дней и отсутствие осадков.

«Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета», — заметил собеседник.

Вместе с тем, теплые дни, с которых началась осень, вовсе не были бабьим летом, это были продолжением обычного. Стоит отметить, что температура воздуха тогда действительно достигала 25 градусов.