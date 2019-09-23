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13:19   23 Сентября 2019
Россия

Роскомнадзор требует удалить оскорбительное изображение флага РФ на сайте arhivach.ng

Роскомнадзор требует удалить оскорбительное изображение флага РФ на сайте arhivach.ng

Роскомнадзор требует удалить оскорбительное изображение флага РФ на сайте arhivach.ng. С таким требованием ведомство обратилось к Генеральной прокуратуре России. 

Ведомство сообщает, что уже направило уведомление о том, что интернет-страницу с оскорбительным изображением флага России внесли в список запрещенной информации. Сейчас руководство развлекательного интернет-сайта должно удалить картинку, которая выражает неуважение к официальным символам страны. 

РКН отмечает, что действует на основании закона, согласно которому необходимо ограничивать доступ к сайтам, на которых размещена информация, показывающая неуважение к обществу и государству. 

В понедельник, 23 сентября, сообщалось, что Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей. Ранее стало известно, что Роскомнадзор хочет заблокировать два сервиса по обмену сообщениями.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роскомнадзор #общество

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