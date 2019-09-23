Роскомнадзор требует удалить оскорбительное изображение флага РФ на сайте arhivach.ng. С таким требованием ведомство обратилось к Генеральной прокуратуре России.

Ведомство сообщает, что уже направило уведомление о том, что интернет-страницу с оскорбительным изображением флага России внесли в список запрещенной информации. Сейчас руководство развлекательного интернет-сайта должно удалить картинку, которая выражает неуважение к официальным символам страны.

РКН отмечает, что действует на основании закона, согласно которому необходимо ограничивать доступ к сайтам, на которых размещена информация, показывающая неуважение к обществу и государству.

В понедельник, 23 сентября, сообщалось, что Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей. Ранее стало известно, что Роскомнадзор хочет заблокировать два сервиса по обмену сообщениями.