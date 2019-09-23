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13:20   23 Сентября 2019
Россия

Бюджет на ближайшие три года обсудили Путин с Медведевым

Бюджет на ближайшие три года обсудили Путин с Медведевым

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым обсудили параметры бюджета с 2020 по 2022 годы. Об этом сообщается на официальном сайте российского президента.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — сказано в сообщении.

Медведев отметил, что бюджет на ближайшие три года будет профицитным, а при его формировании правительство исходило из бюджетного правила. На реализацию нацпроектов и плана по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры будет направлено около семи триллионов рублей.

«Самая большая статья – это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320», — заявил Медведев.

Бюджет на ближайшие три года обсудили Путин с Медведевым

При этом ассигнования на демографию и образование увеличиваются почти на 20 с лишним процентов, утверждает премьер-министр. Финансирование науки и экологических программ вырастет в более чем полтора раза, заключил Медведев.

20 сентября Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года в рамках посещения урбанистического форума в Новгороде.

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Автор: Тимофей Булочкин
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