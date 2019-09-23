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13:33   23 Сентября 2019
Россия

Мосгорсуд оставил под арестом счет погоревшего на отмывании денег «ФБК»

Мосгорсуд оставил под арестом счет погоревшего на отмывании денег «ФБК»

Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов «Фонда борьбы с коррупцией». Об этом 23 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе суда. 

Постановление Басманного суда об аресте денежных средств с запретом пользоваться и распоряжаться ими до февраля следующего года признано законным, сообщает агентство. 

«Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказали в суде.

В суде добавили, что сотрудники ФБК Анна Бирюкова, Вячеслав Гимади, Евгений Замятин и Леонид Волков не обжаловали арест своего имущества. 

Ранее московский суд арестовал счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан». Известно, что были арестовали еще более 100 счетов, которые принадлежали физическим и юридическим лицам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #фбк

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