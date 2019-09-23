Мосгорсуд оставил под арестом счет погоревшего на отмывании денег «ФБК»

Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов «Фонда борьбы с коррупцией». Об этом 23 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Постановление Басманного суда об аресте денежных средств с запретом пользоваться и распоряжаться ими до февраля следующего года признано законным, сообщает агентство.

«Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказали в суде.

В суде добавили, что сотрудники ФБК Анна Бирюкова, Вячеслав Гимади, Евгений Замятин и Леонид Волков не обжаловали арест своего имущества.

Ранее московский суд арестовал счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан». Известно, что были арестовали еще более 100 счетов, которые принадлежали физическим и юридическим лицам.