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13:41   23 Сентября 2019
Россия

Член СПЧ Брод выступил за запрет иностранцам работать в такси

Член СПЧ Брод выступил за запрет иностранцам работать в такси

Директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод поддержал инициативу профильного комитета Госдумы о запрете иностранцам работать в такси. Рынок такси необходимо упорядочить, сказал Брод корреспонденту «Политики Сегодня». 

«Рынок такси должен быть регламентирован, потому что неоднократно встречаются жалобы и на тех, кто работает официально, и на тех, кто работает без лицензии. Поэтому я считаю, что это должны быть российские граждане. Во-вторых, они должно проходить специальное обучение. Нужно проверять их знание города и состояние здоровья»,  — подчеркнул Брод. 

Он добавил, что с некоторыми странами СНГ у России действуют соглашения об упрощенных правилах трудоустройства. 

«В силу наших соглашений с Киргизией я знаю, что в числе таксистов есть граждане Киргизии, не имеющие гражданства, которые находятся в России. Здесь просто нужен более строгий контроль. Компании такси зачастую удовлетворяются тем, что им показывают водительские права. И никакого обучения и контроля за их деятельностью нет. Деятельность наших законодателей по упорядочиванию этого рынка необходима»,  - считает правозащитник. 

В августе 2019 года комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании работы такси. Документ запрещает работать водителями такси иностранцам без гражданства РФ и не имеющим водительских прав российского образца, а также лицам с судимостью. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #мигранты #общество #такси #спч #брод

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