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12:54   23 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро назвал условие переговоров с Трампом

Мадуро назвал условие переговоров с Трампом

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о готовности вступить в переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Однако для этого США должны изменить политику в отношении Венесуэлы.

В интервью телеканалу «Россия 24» он сказал, что Трампа в пагубной политике против республики, которая провалилась, подвело окружение. Глава Венесуэлы призвал его перестать причинять вред стране.

«Если бы однажды президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов, мы были бы готовы начать процесс общения, диалога, переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении, прежде всего уважении между правительством и властями Соединенных Штатов и правительством и властями Венесуэлы», — пояснил собеседник телеканала.

В январе 2019 года глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо незаконно объявил себя президентом Венесуэлы на время работы временного правительства. Такое заявление поддержали США, а в след за ними еще ряд стран. Более того, американцы потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить любые силовые действия против оппозиции.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #венесуэла #мадуро

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