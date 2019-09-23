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13:26   23 Сентября 2019
Россия

Кузнецова сообщила, что к декабрю будет готов план развития позитивного детского контента

Кузнецова сообщила, что к декабрю будет готов план развития позитивного детского контента

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что к декабрю будет подготовлен план мероприятий по развитию созидательной медиапродукции для детей — от мультипликации до периодических изданий.

Речь об этом зашла в понедельник, 23 сентября, во время заседания Экспертного совета по развитию позитивного детского контента.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что работа совета будет строиться на разработке плана действий по развитию позитивного контента для детей. К декабрю должен появиться четкий план мероприятий. В него войдут законодательные, организационные и другие предложения.

Для работы в рамках совета будут организованы тематические рабочие группы. 

«Это будет детское школьное телевидение, интернет, литература и периодические издания, детское семейное кино и анимация, и театр», — сказала Кузнецова.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #общество #кузнецова #контент

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