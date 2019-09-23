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13:02   23 Сентября 2019
Россия

«Коммунисты России» предложили создать аналог Emmy

«Коммунисты России» предложили создать аналог Emmy

Члены партии «Коммунисты России» выступили с инициативой по поводу создания аналога премии Emmy. Об этом сообщается 23 сентября в пресс-релизе политической организации. 

По мнению «Коммунистов России», после того, как награду присудили сериалу «Чернобыль», репутации премии упала. Напомним, сериал «Чернобыль» получил Emmy как «Лучший мини-сериал». Награда была вручения на 71-й церемонии вручения телеакадемии США в Лос-Анджелесе. Трансляцию церемонии вел телеканал Fox. 

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович считает, что давно нужно было создать аналог Emmy. 

«Emmy была серьезной премией и все зрители и эксперты следили за ней, но теперь репутация премии безвозвратно подорвана. «Чернобыль» максимально идеологизированный сериал, построенный на антисоветских мифах и абсурдных выдумках», — считает Малинкович.

Сериал «Чернобыль» повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС, которая случилась в 1986 году, а также показывает героические усилия по устранению последствий катастрофы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #чернобыль #коммунисты россии

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