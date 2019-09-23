Жигунов рассказал, почему не комментирует слухи о болезни Заворотнюк

Российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов не стал комментировать слухи о болезни артистки Анастасии Заворотнюк из-за вранья. По словам Жигунова, все перевирают информацию.

Сергей Жигунов знаком с Заворотнюк по съемкам в сериале «Моя прекрасная няня», где он сыграл Максима Шаталина. На вопрос корреспондента Nation News об отношении к информации о здоровье актрисы Жигунов заявил, что комментировать новости о Заворотнюк не будет. При этом он сообщил, что у него есть к этому свое отношение, но он не станет давать комментарии, так как решил хранить молчание после того, как СМИ переврали всю информацию.

Известно, что в с 2004 до 2008 года Жигунов и Заворотнюк встречались, но пара рассталась, при этом актер продолжает хорошо относиться к Анастасии. Ранее Жигунов говорил, что Заворотнюк могла бы придумывать про себя небылицы, но не в случае ситуации со здоровьем.

СМИ сообщили о болезни актрисы в августе 2019 года, по данным источников, у Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание головного мозга. При этом официально информацию о болезни никто из родственников и близких актрисы не подтверждал эти данные. Первую официальную информацию о состоянии Заворотнюк сообщила пиар-директор артистки Марина Потапова. Также СМИ сообщили о том, что актриса перенесла вторую операцию и ее состояние по-прежнему тяжелое, но врачи дают положительные прогнозы.