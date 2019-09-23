Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин расценил как «чушь» заявления о том, что российские дипломатические дачи использовались для слежки за представителями ФБР. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, в июне директор СВР заявлял, что Запад пользуется методами гибридной войны для воспрепятствования развитию стратегического сотрудничества Китая и России. На прошедшей 18 сентября под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин поделился мнением, что Западу присуща тенденция искажения самой природы.

Глава разведки предположил, что в будущем это привет к превращению людей в «оторванных от реальности разобщенных индивидов». По его мнению, Запад с целью ускорить размывание понятий о половой принадлежности, ценностях семьи и брака реализует программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества и занимается «распространением идей радикального феминизма». Он также выразил обеспокоенность пропагандой приема наркотиков для лечения депрессии и сообщил, что у СВР есть данные о готовящихся против РФ кибератаках.