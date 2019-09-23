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13:00   23 Сентября 2019
Россия

Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки

Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин расценил как «чушь» заявления о том, что российские дипломатические дачи использовались для слежки за представителями ФБР. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, в июне директор СВР заявлял, что Запад пользуется методами гибридной войны  для воспрепятствования развитию стратегического сотрудничества Китая и России. На прошедшей 18 сентября под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин поделился мнением, что Западу присуща тенденция искажения самой природы.

Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки

Глава разведки предположил, что в будущем это привет к превращению людей в «оторванных от реальности разобщенных индивидов». По его мнению, Запад с целью ускорить размывание понятий о половой принадлежности, ценностях семьи и брака реализует программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества и занимается «распространением идей радикального феминизма». Он также выразил обеспокоенность пропагандой приема наркотиков для лечения депрессии и сообщил, что у СВР есть данные о готовящихся против РФ кибератаках.

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Автор: Тимофей Булочкин
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