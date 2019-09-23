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13:32   23 Сентября 2019
Россия

Мосгорсуд проверит законность приговора блогеру Синице, призывавшему убивать детей

Мосгорсуд проверит законность приговора блогеру Синице, призывавшему убивать детей

Московский городской суд 15 октября проверит законность приговора, вынесенного в начале сентября блогеру Владиславу Синице, признанного виновным в угрозах детям росгвардейцев и осужденного на пять лет колонии.

Об этом, в понедельник 13 сентября со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову, сообщает РИА Новости.

«На 15 октября в 10.00 назначено в Мосгорсуде рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пресненского районного суда», - говорится в сообщении.

Напомним: один из постов Владислава Синицы, опубликованных в сети микроблогов Twitter, по версии следствия содержал призывы к убийству детей сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших порядок и безопасность в Москве во время проведения там несанкционированных митингов. Пресненский суд Москвы счет доводы следствия обоснованными. При этом сам блогер заявил, что его слова были вырваны из контекста.

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Автор: Александр Люблинский
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