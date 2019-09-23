Искусственное мясо может появиться в магазинах России к 2023 году

Российские ученые в лабораторных условиях смогли вырастить искусственное мясо, сообщили в пресс-службе «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» 23 сентября. Работа по этой теме заняла два года. Такой продукт абсолютно безопасен для человека. Кроме этого, его срок хранения вдвое больше «оригинала».

Мясо получили из небольшого куска мышцы теленка элитной породы «Абердин-ангус», возраст которого составил два-три дня. Отмечается, что клетки были помещены в специальную питательную среду, которая поддерживает их рост и деление. Генеральный директор комбината Александр Савков отметил, что среда стала одним из самых дорогостоящих компонентов «лабораторного» мяса.

«Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат», — объяснил он.

Так, первые 40 грамм полученного продукта обошлись исследователям в 900 тысяч рублей. Вместе с тем, искусственное мясо может появиться на полках российских магазинов уже к 2023 году, при условии решения его правового статуса.

«На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще три года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100–300 тысяч долларов за один килограмм», — рассказали в пресс-службе.

По прогнозу экспертов комбината, через пять лет, то есть к 2024 году, кило «лабораторной» говядины в рознице обойдется покупателю всего в 800 рублей.