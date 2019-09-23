Водитель ярославской маршрутки спас пассажира с приступом эпилепсии. Инцидент произошел в маршрутке №91 города Ярославля, сообщают свидетели.

Одному из пассажиров резко стало плохо в маршрутке, сначала молодой человек стал синеть, а потом чернеть. Другие пассажиры запаниковали, но водитель не растерялся, остановил автобус и стал оказывать помощь. Свидетели стали звонить в скорую, но медики так и не приехали. Пассажирам автобуса пришлось прямо на дороге ловить неотложку, которая ехала по другому вызову. В результате молодого человека спасли благодаря действиям смелого и бесстрашного водителя.

Местные жители в соцсетях благодарят мужчину за то, что он оказался неравнодушным и пришел на помощь человеку, который мог бы умереть, не дождавшись помощи медиков.