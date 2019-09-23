Володин объяснил, как различаются подходы России и США к Европе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва воспринимает Европу как единый дом, когда Вашингтон считает ее просто другим континентом.
Речь об этом зашла в ходе беседы со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. Их встреча проходит в Нур-Султане в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
По словам Володина, для Штатов Европа в области экономических интересов является конкурентом. Те действия, которые предпринимает Белый дом последнее время, эту мысль подтверждают. Также спикер Госдумы подчеркнул, что Россия придерживается «принципов невмешательства в дела других государств и взаимного уважения и хотела [бы], чтобы так же относились к ней».
???????? ???????? Вячеслав Володин прибыл в Нур-Султан. В Казахстане Председатель Государственной Думы примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, а также проведет ряд двусторонних встреч. pic.twitter.com/ES6xnepGsZ— Государственная Дума (@dumagovru) September 22, 2019