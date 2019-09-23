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12:42   23 Сентября 2019
Россия

Володин объяснил, как различаются подходы России и США к Европе

Володин объяснил, как различаются подходы России и США к Европе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва воспринимает Европу как единый дом, когда Вашингтон считает ее просто другим континентом.

Речь об этом зашла в ходе беседы со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. Их встреча проходит в Нур-Султане в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

По словам Володина, для Штатов Европа в области экономических интересов является конкурентом. Те действия, которые предпринимает Белый дом последнее время, эту мысль подтверждают. Также спикер Госдумы подчеркнул, что Россия придерживается «принципов невмешательства в дела других государств и взаимного уважения и хотела [бы], чтобы так же относились к ней».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #госдума #европа #володин

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