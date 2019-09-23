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12:35   23 Сентября 2019
Россия

Четырехлетний мальчик погиб под колесами поезда на Кубани

Четырехлетний мальчик погиб под колесами поезда на Кубани

Мальчик четырех лет погиб под колесами поезда, когда перебегал железнодорожные пути. Несчастный случай произошел в Краснодарском крае. Об этом 23 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЮФО. 

По информации СМИ, в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте около часа назад поступило сообщение от машиниста пассажирского поезда Адле — Краснодар. Он рассказал, что на железнодорожном перегоне Саратовская — Псекупс травмирован ребенок. 

«Машинист поезда заметил перебегающего мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте», — сказал он. 

На данный момент сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства случившегося. По словам сотрудника пресс-службы, ребенка сопровождал дедушка. Однако он добавил, что документы пока не проверены, поэтому утверждать он ничего не может. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чп #поезд #общество #краснодарский край #несчастный случай

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