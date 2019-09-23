Четырехлетний мальчик погиб под колесами поезда на Кубани

Мальчик четырех лет погиб под колесами поезда, когда перебегал железнодорожные пути. Несчастный случай произошел в Краснодарском крае. Об этом 23 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЮФО.

По информации СМИ, в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте около часа назад поступило сообщение от машиниста пассажирского поезда Адле — Краснодар. Он рассказал, что на железнодорожном перегоне Саратовская — Псекупс травмирован ребенок.

«Машинист поезда заметил перебегающего мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте», — сказал он.

На данный момент сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства случившегося. По словам сотрудника пресс-службы, ребенка сопровождал дедушка. Однако он добавил, что документы пока не проверены, поэтому утверждать он ничего не может.