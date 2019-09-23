Автоматический мониторинг поднял уровень выявленных нарушений в СМИ

Доклад главы Роскомнадзора Александра Жарова свидетельствует о том, что после начала работы автоматизированных систем мониторинга количество выявляемых ведомством нарушений резко выросло. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на текст документа.

"(Из нарушений) …48% … составляли материалы с информацией о способах совершения самоубийства, 28% — материалы с упоминанием об экстремистских организациях без указания на запрет их деятельности и 13% — материалы с нецензурной бранью», – сказано в документе.

В докладе подчеркивается, что Роскомнадзор взял курс на профилактику и предупреждение размещения незаконной информации, чтобы сократить доли нарушений с формальным составом. Напомним, Жаров подготовил доклад к форуму Союза журналистов России «Вся Россия»: в понедельник тезисы выступления попали журналистам.

«Наша задача — разъяснить, а не наказать. Мы нацелены на профилактику всегда, когда нет злого умысла или необоснованного упрямства», – сообщается в докладе.

Ранее сообщалось, что всего с момента вступления в силу закона об ответственности за неуважение общества, государства, органов власти, Конституции и официальных государственных символов были удалены 58 материалов, оскорбляющий госсимволы РФ.