Угроза дестабилизации ситуации по-прежнему актуальна в Ираке, заявили в МИД РФ

Глава департамента российского министерства иностранных дел по вопросам новых вызовов и угроз Владимир Тарабрин прокомментировал обстановку в Ираке в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в республике все также остается актуальной угроза дальнейшей дестабилизации, несмотря на окончание военной кампании в отношении террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Остатки боевиков прибегли к диверсионной войне, делая акцент на эскалацию суннитско-шиитского конфликта, отметил директор департамента.

«В этой связи все большее значение приобретает координация антитеррористических действий в рамках Багдадского информационного центра с участием военных Ирака, Ирана, России и Сирии, а также взаимодействие Багдада с Дамаском по уничтожению остатков террористических группировок на сирийско-иракской границе», — сказал Тарабрин.

Напомним, что в 2015 году оборонные ведомства Ирана, Ирака, России и Сирии организовали в Багдаде Координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его сотрудники занимаются сбором, обработкой и анализом текущих данных о противостоянии террористам, после чего распределяют сведения по назначению и отправляют их в генеральные штабы государств-участников.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.